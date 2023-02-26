Юденков - Чепелкин Иуда (Юда) Дмитриев
Место рожденияд.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1789
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.05.1806
Жена: Юденкова Мария (Леонова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1807
Дочь: София Юдина
Мать ребёнка: Юденкова Мария (Леонова)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1813
Сын: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)
Мать ребёнка: Юденкова Мария (Леонова)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1818
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.