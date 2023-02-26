Юденков - Чепелкин Иуда (Юда) Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юденков - Чепелкин Иуда (Юда) Дмитриев

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Место рождения

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1789

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Чепелкин Дмитрий Иванов

Мать: Чепелкина Мелания Парфенова

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.05.1806

Жена: Юденкова Мария (Леонова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1807

Дочь: София Юдина

Мать ребёнка: Юденкова Мария (Леонова)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1813

Сын: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)

Мать ребёнка: Юденкова Мария (Леонова)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1818
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
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