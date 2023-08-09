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Пауткина Клавдия Даниловна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пауткин Даниил Ефимович

Мать: Пауткина Мария Александровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл