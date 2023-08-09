Базылевич Анна Сазоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Базылевич Сафон Артемьевич
Отец ребёнка: Базылевич Артемий Герасимович
Рождение ребёнка
10.08.1876 ст.
Дочь: Базылевич Евдокия Артемьевна
Отец ребёнка: Базылевич Артемий Герасимович
Рождение ребёнка
18.02.1878 ст.
Дочь: Кабанова Татьяна Артемьевна
Отец ребёнка: Базылевич Артемий Герасимович
Рождение ребёнка
31.07.1881 ст.
Сын: Базылевич Степан Артемьевич
Отец ребёнка: Базылевич Артемий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно