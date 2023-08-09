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Базылевич Анна Сазоновна

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Базылевич Сафон Артемьевич

Отец ребёнка: Базылевич Артемий Герасимович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.08.1876 ст.

Дочь: Базылевич Евдокия Артемьевна

Отец ребёнка: Базылевич Артемий Герасимович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.02.1878 ст.

Дочь: Кабанова Татьяна Артемьевна

Отец ребёнка: Базылевич Артемий Герасимович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.07.1881 ст.

Сын: Базылевич Степан Артемьевич

Отец ребёнка: Базылевич Артемий Герасимович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базылевич Артемий Герасимович

Смерть
Неизвестно