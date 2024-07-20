Соснин Леонтий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Соснин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соснина Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Соснина Анна Трофимова
Рождение ребёнка
1894
Сын: Соснин Никифор Леонтьевич
Мать ребёнка: Соснина Анна Трофимова
Рождение ребёнка
1902
Сын: Соснин Алексей Леонтьевич
Мать ребёнка: Соснина Анна Трофимова
Рождение ребёнка
04.11.1906
Мать ребёнка: Соснина Анна Трофимова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Соснина Анастасия Леонтьевна
Мать ребёнка: Соснина Анна Трофимова
Смерть
Неизвестно