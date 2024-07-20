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Соснин Леонтий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Соснин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соснина Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Соснина Анна Трофимова

Рождение ребёнка
1894

Сын: Соснин Никифор Леонтьевич

Мать ребёнка: Соснина Анна Трофимова

Рождение ребёнка
1902

Сын: Соснин Алексей Леонтьевич

Мать ребёнка: Соснина Анна Трофимова

Полойка, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.11.1906

Сын: Соснин Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: Соснина Анна Трофимова

Полойка, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Соснина Анастасия Леонтьевна

Мать ребёнка: Соснина Анна Трофимова

Смерть
Неизвестно

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