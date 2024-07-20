Соснина Анна Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соснина Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Соснин Леонтий Федоров
Рождение ребёнка
1894
Сын: Соснин Никифор Леонтьевич
Отец ребёнка: Соснин Леонтий Федоров
Рождение ребёнка
1902
Сын: Соснин Алексей Леонтьевич
Отец ребёнка: Соснин Леонтий Федоров
Рождение ребёнка
04.11.1906
Отец ребёнка: Соснин Леонтий Федоров
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Соснина Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Соснин Леонтий Федоров
Смерть
Неизвестно