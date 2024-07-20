Соснина Анна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснина Анна Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соснина Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Соснин Леонтий Федоров

Рождение ребёнка
1894

Сын: Соснин Никифор Леонтьевич

Отец ребёнка: Соснин Леонтий Федоров

Рождение ребёнка
1902

Сын: Соснин Алексей Леонтьевич

Отец ребёнка: Соснин Леонтий Федоров

Полойка, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.11.1906

Сын: Соснин Петр Леонтьевич

Отец ребёнка: Соснин Леонтий Федоров

Полойка, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Соснина Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Соснин Леонтий Федоров

Смерть
Неизвестно

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