Юркова Татьяна Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1896
Отец: Юрков Филимон Матвеевич
Мать: Юркова Федосья Ерофеевна
Крещение
01.01.1897 ст.
Восприемники: Верхнеуральский мещанин Гавриил Матвеев Рубанов Симбирской губернии Ардатовскому уезда Маколовской волости с. Сабаново дочь запасного рядового Прасковья Матвеевна Лебедева
Смерть
Неизвестно