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Юркова Татьяна Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1896

Отец: Юрков Филимон Матвеевич

Мать: Юркова Федосья Ерофеевна

Крещение
01.01.1897 ст.
Восприемники: Верхнеуральский мещанин Гавриил Матвеев Рубанов Симбирской губернии Ардатовскому уезда Маколовской волости с. Сабаново дочь запасного рядового Прасковья Матвеевна Лебедева
Смерть
Неизвестно

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