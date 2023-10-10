Новиков Евгений Петрович
Место рождения
Дата рождения15.08.1826
Дата смерти21.09.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1826
Рождение ребёнка
1859
Сын: Новиков Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Новикова Мария Николаевна
Бракосочетание
1859
Бракосочетание
Около 1861
Жена: не указана
Жена: Мария Николаевна Титова (Новикова) [Титовы] р. 1842 ум. 1901
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Новикова Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Новикова Мария Николаевна
Работа или профессия
1879
Место работы: Государственный Совет Должность: член Совета Гражданский чин: действительный тайный советник.
Работа или профессия
Неизвестно
историк, писатель, дипломат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.09.1903