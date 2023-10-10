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Новиков Евгений Петрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.08.1826

Дата смерти

21.09.1903

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1826

Отец: Новиков Пётр Александрович

Мать: Новикова Варвара Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1859

Сын: Новиков Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Новикова Мария Николаевна

Бракосочетание
1859

Жена: Новикова Мария Николаевна

Бракосочетание
Около 1861

Жена: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Жена: Мария Николаевна Титова (Новикова) [Титовы] р. 1842 ум. 1901
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Новикова Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Новикова Мария Николаевна

Работа или профессия
1879
Москва, город федерального значения Москва
Место работы: Государственный Совет Должность: член Совета Гражданский чин: действительный тайный советник.
Работа или профессия
Неизвестно
историк, писатель, дипломат
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.09.1903
Москва, город федерального значения Москва
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