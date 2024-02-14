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Богданов Фахрелислам

Место рождения

д.Буриказганово,Башкирия

Дата рождения

14.10.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1870

Отец: Богданов Шайхулислам

Мать: Богданова Шэмсениса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Богданов) ?

Мать ребёнка: Богданова Фаниха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов ?

Мать ребёнка: Богданова Фаниха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Газулла Фахрелисламович

Мать ребёнка: Богданова Фаниха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Богданова) Рахима

Мать ребёнка: Богданова Фаниха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Фаниха

Рождение ребёнка
03.03.1896

Сын: Богданов Хазислам Фахрисламович

Мать ребёнка: Богданова Фаниха

Рождение ребёнка
11.10.1904

Сын: Богданов Нуриман Фахрисламович

Мать ребёнка: Богданова Фаниха

Рождение ребёнка
15.12.1906

Сын: Богданов Хабибулла

Мать ребёнка: Богданова Фаниха

Рождение ребёнка
10.04.1910

Сын: Богданов Галимардан Фахрисламович

Мать ребёнка: Богданова Фаниха

Смерть
Неизвестно

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