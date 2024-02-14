Богданов Фахрелислам
Место рожденияд.Буриказганово,Башкирия
Дата рождения14.10.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1870
Отец: Богданов Шайхулислам
Мать: Богданова Шэмсениса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богданов) ?
Мать ребёнка: Богданова Фаниха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов ?
Мать ребёнка: Богданова Фаниха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Газулла Фахрелисламович
Мать ребёнка: Богданова Фаниха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богданова) Рахима
Мать ребёнка: Богданова Фаниха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Фаниха
Рождение ребёнка
03.03.1896
Сын: Богданов Хазислам Фахрисламович
Мать ребёнка: Богданова Фаниха
Рождение ребёнка
11.10.1904
Сын: Богданов Нуриман Фахрисламович
Мать ребёнка: Богданова Фаниха
Рождение ребёнка
15.12.1906
Сын: Богданов Хабибулла
Мать ребёнка: Богданова Фаниха
Рождение ребёнка
10.04.1910
Сын: Богданов Галимардан Фахрисламович
Мать ребёнка: Богданова Фаниха
Смерть
Неизвестно