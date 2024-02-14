Богданова Фаниха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заяитдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богданов) ?
Отец ребёнка: Богданов Фахрелислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов ?
Отец ребёнка: Богданов Фахрелислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Газулла Фахрелисламович
Отец ребёнка: Богданов Фахрелислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богданова) Рахима
Отец ребёнка: Богданов Фахрелислам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Фахрелислам
Рождение ребёнка
03.03.1896
Сын: Богданов Хазислам Фахрисламович
Отец ребёнка: Богданов Фахрелислам
Рождение ребёнка
11.10.1904
Сын: Богданов Нуриман Фахрисламович
Отец ребёнка: Богданов Фахрелислам
Рождение ребёнка
15.12.1906
Сын: Богданов Хабибулла
Отец ребёнка: Богданов Фахрелислам
Рождение ребёнка
10.04.1910
Сын: Богданов Галимардан Фахрисламович
Отец ребёнка: Богданов Фахрелислам
Смерть
Неизвестно