Богданова Фаниха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Фаниха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заяитдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Богданов) ?

Отец ребёнка: Богданов Фахрелислам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов ?

Отец ребёнка: Богданов Фахрелислам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Газулла Фахрелисламович

Отец ребёнка: Богданов Фахрелислам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Богданова) Рахима

Отец ребёнка: Богданов Фахрелислам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Фахрелислам

Рождение ребёнка
03.03.1896

Сын: Богданов Хазислам Фахрисламович

Отец ребёнка: Богданов Фахрелислам

Рождение ребёнка
11.10.1904

Сын: Богданов Нуриман Фахрисламович

Отец ребёнка: Богданов Фахрелислам

Рождение ребёнка
15.12.1906

Сын: Богданов Хабибулла

Отец ребёнка: Богданов Фахрелислам

Рождение ребёнка
10.04.1910

Сын: Богданов Галимардан Фахрисламович

Отец ребёнка: Богданов Фахрелислам

Смерть
Неизвестно

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