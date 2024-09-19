Савенкова (Болдырева) Наталия Евфремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенкова (Болдырева) Наталия Евфремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.09.1908

Муж: Савенков Мартын Алексеевич

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп. 6 д.108 л. 213
Рождение ребёнка
26.05.1909

Дочь: Савенкова Мария Мартыновна

Отец ребёнка: Савенков Мартын Алексеевич

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп. 6 д.1210 л. 97
Смерть
Неизвестно

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