Савенкова (Болдырева) Наталия Евфремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.09.1908
ГААК ф. 144 оп. 6 д.108 л. 213
Рождение ребёнка
26.05.1909
Дочь: Савенкова Мария Мартыновна
Отец ребёнка: Савенков Мартын Алексеевич
ГААК ф. 144 оп. 6 д.1210 л. 97
Смерть
Неизвестно