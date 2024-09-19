Савенков Мартын Алексеевич 11.04.1883 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСавенков Мартын Алексеевич

Савенков Мартын Алексеевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

11.04.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1883 ст.

Отец: Савенков Алексей Федорович

Мать: Савенкова Фекла Яковлевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ГАЛО. Ф. 273 оп. 2 Д. 149 л. 263 об - 264 воспреемники: Емельянов Антон Иванов, Исаева Григория Алексеева жена Евдокия Захарова
Крещение
12.04.1883 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ГАЛО. Ф. 273 оп. 2 Д. 149 л. 263 об - 264
Бракосочетание
07.09.1908

Жена: Савенкова (Болдырева) Наталия Евфремовна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп. 6 д.108 л. 213
Рождение ребёнка
26.05.1909

Дочь: Савенкова Мария Мартыновна

Мать ребёнка: Савенкова (Болдырева) Наталия Евфремовна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп. 6 д.1210 л. 97
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.