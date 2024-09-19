Савенков Мартын Алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.04.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
11.04.1883 ст.
ГАЛО. Ф. 273 оп. 2 Д. 149 л. 263 об - 264 воспреемники: Емельянов Антон Иванов, Исаева Григория Алексеева жена Евдокия Захарова
Крещение
12.04.1883 ст.
ГАЛО. Ф. 273 оп. 2 Д. 149 л. 263 об - 264
Бракосочетание
07.09.1908
ГААК ф. 144 оп. 6 д.108 л. 213
Рождение ребёнка
26.05.1909
Дочь: Савенкова Мария Мартыновна
Мать ребёнка: Савенкова (Болдырева) Наталия Евфремовна
ГААК ф. 144 оп. 6 д.1210 л. 97
Смерть
Неизвестно