Юшин Федор Захаров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юшин Захар Алексеев
Мать: Юшина Агрипина Васильева
Рождение ребёнка
22.01.1905
Дочь: Котова Ксения Федорова
Мать ребёнка: Юшина Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
17.05.1913
Сын: Юшин Петр Федоров
Мать ребёнка: Юшина Елизавета Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юшина Елизавета Петрова
Смерть
1941
деревня Юрьево