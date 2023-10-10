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Юшин Федор Захаров

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юшин Захар Алексеев

Мать: Юшина Агрипина Васильева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.01.1905

Дочь: Котова Ксения Федорова

Мать ребёнка: Юшина Елизавета Петрова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.05.1913

Сын: Юшин Петр Федоров

Мать ребёнка: Юшина Елизавета Петрова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юшина Елизавета Петрова

Смерть
1941
деревня Юрьево
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