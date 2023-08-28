Юшина Елизавета Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1905
Дочь: Котова Ксения Федорова
Отец ребёнка: Юшин Федор Захаров
Рождение ребёнка
17.05.1913
Сын: Юшин Петр Федоров
Отец ребёнка: Юшин Федор Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юшин Федор Захаров
Смерть
1988
Россия