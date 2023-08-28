Юшина Елизавета Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшина Елизавета Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1905

Дочь: Котова Ксения Федорова

Отец ребёнка: Юшин Федор Захаров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.05.1913

Сын: Юшин Петр Федоров

Отец ребёнка: Юшин Федор Захаров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшин Федор Захаров

Смерть
1988
Россия
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