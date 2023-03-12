Киселевич Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.05.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1946
Дочь: Киселевич Виктория Францевна
Отец ребёнка: Киселевич Франц Михайлович
Рождение ребёнка
16.09.1954
Дочь: Киселевич Юзефа Францевна
Отец ребёнка: Киселевич Франц Михайлович
Рождение ребёнка
25.01.1956
Дочь: Киселевич Марыся Францевна
Отец ребёнка: Киселевич Франц Михайлович
Смерть
03.05.1983