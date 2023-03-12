Киселевич Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселевич Анна Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1946

Дочь: Киселевич Виктория Францевна

Отец ребёнка: Киселевич Франц Михайлович

Рождение ребёнка
16.09.1954

Дочь: Киселевич Юзефа Францевна

Отец ребёнка: Киселевич Франц Михайлович

Рождение ребёнка
25.01.1956

Дочь: Киселевич Марыся Францевна

Отец ребёнка: Киселевич Франц Михайлович

Смерть
03.05.1983
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