Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1881 ст.
Сын: Пузанков Гавриил Петрович
Отец ребёнка: Пузанков Петр Ермолаевич
Рождение ребёнка
26.03.1890
Дочь: Пузанкова Матрона
Отец ребёнка: Пузанков Петр Ермолаевич
Рождение ребёнка
01.03.1895
Дочь: Пузанкова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Пузанков Петр Ермолаевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Пузанков Емельян Петрович
Отец ребёнка: Пузанков Петр Ермолаевич
Смерть
Неизвестно