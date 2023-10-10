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Акилина Ивановна

Место рождения

Ленино, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.07.1881 ст.

Сын: Пузанков Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Пузанков Петр Ермолаевич

Аниковка, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.03.1890

Дочь: Пузанкова Матрона

Отец ребёнка: Пузанков Петр Ермолаевич

Аниковка, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1895

Дочь: Пузанкова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Пузанков Петр Ермолаевич

Аниковка, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Пузанков Емельян Петрович

Отец ребёнка: Пузанков Петр Ермолаевич

Аниковка, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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