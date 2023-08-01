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Максимов Петр Анатольевич
Максимов Петр Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.06.1965
Пол
Мужской
Отец
Максимов Анатолий Матвеевич
1930 г.р.
Мать
Максимова Мария Михайловна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1965
Отец:
Максимов Анатолий Матвеевич
Мать:
Максимова Мария Михайловна
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