Киселев Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти?.07.1943
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Киселев Петр Федорович
Военная служба
07.04.1941
Дата рождения __.__.1914 Место рождения Костромская обл., Семеновский р-н, Семеновский с/с, д. Жуково Дата призыва 07.04.1941 Воинское звание красноармеец Воинская часть 477 осб; 27.01.1943; 36 за... Показать все
Смерть
?.07.1943