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Киселев Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Киселев Петр Федорович

Мать: Киселева Васса Афанасьевна

Военная служба
07.04.1941
Дата рождения __.__.1914 Место рождения Костромская обл., Семеновский р-н, Семеновский с/с, д. Жуково Дата призыва 07.04.1941 Воинское звание красноармеец Воинская часть 477 осб; 27.01.1943; 36 за... Показать все
Смерть
?.07.1943