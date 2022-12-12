Рогожин Евдоким Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожин Евдоким Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Рогожин Клим Евдокимович

Мать ребёнка: Рогожина Улита Климентьевна

Жигалы, Бешенковичский район, Витебская область
Рождение ребёнка
31.07.1928

Дочь: Филатова Марфа Евдокимовна

Мать ребёнка: Рогожина Улита Климентьевна

Жигалы, Бешенковичский район, Витебская область
Рождение ребёнка
07.11.1937

Сын: Рогожин Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Рогожина Улита Климентьевна

Жигалы, Бешенковичский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рогожина Улита Климентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
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