Рогожин Евдоким Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Рогожина Улита Климентьевна
Рождение ребёнка
31.07.1928
Дочь: Филатова Марфа Евдокимовна
Мать ребёнка: Рогожина Улита Климентьевна
Рождение ребёнка
07.11.1937
Мать ребёнка: Рогожина Улита Климентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рогожина Улита Климентьевна
Работа или профессия
Неизвестно