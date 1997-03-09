Филатова (Рогожина) Марфа Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения31.07.1928
Дата смерти09.03.1997
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1928
Рождение ребёнка
10.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филатов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Филатов Григорий Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.03.1997