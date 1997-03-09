Филатова (Рогожина) Марфа Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Рогожина) Марфа Евдокимовна

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Место рождения

Жигалы, Бешенковичский район, Витебская область

Дата рождения

31.07.1928

Дата смерти

09.03.1997

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1928

Отец: Рогожин Евдоким Семенович

Мать: Рогожина Улита Климентьевна

Жигалы, Бешенковичский район, Витебская область
Рождение ребёнка
10.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Филатов Григорий Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.03.1997
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