Барабанова (Тишкина) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова (Тишкина) Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тишкин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Барабанов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Барабанов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
07.01.1882

Сын: Барабанов Антоний Николаевич

Отец ребёнка: Барабанов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабанова Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Барабанов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барабанов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Барабанов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барабанов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Барабанов Николай Тимофеевич

Смерть
Неизвестно