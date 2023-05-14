Барабанова (Тишкина) Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тишкин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Барабанов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Барабанов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.01.1882
Сын: Барабанов Антоний Николаевич
Отец ребёнка: Барабанов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабанова Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Барабанов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барабанов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Барабанов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барабанов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Барабанов Николай Тимофеевич
Смерть
Неизвестно