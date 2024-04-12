Соловова (Барабанова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловова (Барабанова) Анна Николаевна

Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

28.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1877

Отец: Барабанов Николай Тимофеевич

Мать: Барабанова Прасковья Яковлевна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
29.01.1877
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: д. Ухорской государственные крестьяне Федор ? Барабанов и Пелагея Тимофеева Сипаркина
Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Соловов Никита (Николай) Антонович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Жених: д. Ухорской крестьянский сын Николай (Никита) Антонов Соловов 17л 9 мес. православного вероисповедания 1 браком Невеста: д. Ухорской крестьянская дочь девица Анна Николаева Барабанова православ... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1897

Сын: Соловов Андрей Никитин (Николаев)

Отец ребёнка: Соловов Никита (Николай) Антонович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.07.1903

Сын: Соловов Борис Никитин

Отец ребёнка: Соловов Никита (Николай) Антонович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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