Чернокова Анисия Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Бракосочетание
29.01.1901
Рождение ребёнка
23.06.1902
Дочь: Чернакова Марфа Константиновна
Отец ребёнка: Черноков Константин Георгиевич
Рождение ребёнка
07.04.1905
Сын: Чернаков Александр Константинович
Отец ребёнка: Черноков Константин Георгиевич
Смерть
Неизвестно