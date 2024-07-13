Черноков Константин Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Черноков Георгий
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1901
Рождение ребёнка
23.06.1902
Дочь: Чернакова Марфа Константиновна
Мать ребёнка: Чернокова Анисия Петровна
Рождение ребёнка
07.04.1905
Сын: Чернаков Александр Константинович
Мать ребёнка: Чернокова Анисия Петровна
Смерть
Неизвестно