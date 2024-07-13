Черноков Константин Георгиевич Около 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черноков Константин Георгиевич

Место рождения

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Черноков Георгий

Мать: не указана

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
29.01.1901

Жена: Чернокова Анисия Петровна

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1902

Дочь: Чернакова Марфа Константиновна

Мать ребёнка: Чернокова Анисия Петровна

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1905

Сын: Чернаков Александр Константинович

Мать ребёнка: Чернокова Анисия Петровна

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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