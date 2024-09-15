Ермило Потапович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Потап Леонтьевич
ГАСО, 24-25-330-63л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 80л
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Настасья Ермиловна
Мать ребёнка: (Закорюкина) Парасковья Козьминична
ГАСО, рев1834, 80л
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Торопова Степанида Ермиловна
Мать ребёнка: (Закорюкина) Парасковья Козьминична
ГАСО, рев1834, 80л
Рождение ребёнка
1823
Сын: Потапов Гаврило Ермилович
Мать ребёнка: (Закорюкина) Парасковья Козьминична
ГАСО, рев1834, 79л
Рождение ребёнка
1835
Сын: Василий Ермилович
Мать ребёнка: (Закорюкина) Парасковья Козьминична
ГАСО, 179-1-213-135об
Смерть
Неизвестно