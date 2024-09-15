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Ермило Потапович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Потап Леонтьевич

Мать: (Серебрякова) Катерина Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-63л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Закорюкина) Парасковья Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 80л
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Настасья Ермиловна

Мать ребёнка: (Закорюкина) Парасковья Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 80л
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Торопова Степанида Ермиловна

Мать ребёнка: (Закорюкина) Парасковья Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 80л
Рождение ребёнка
1823

Сын: Потапов Гаврило Ермилович

Мать ребёнка: (Закорюкина) Парасковья Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 79л
Рождение ребёнка
1835

Сын: Василий Ермилович

Мать ребёнка: (Закорюкина) Парасковья Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-135об
Смерть
Неизвестно

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