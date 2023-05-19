Старченков Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1927
Рождение ребёнка
31.03.1931
Рождение ребёнка
21.08.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Старченко Александра
Смерть
Неизвестно