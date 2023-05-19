Старченков Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старченков Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старченко Александра

Рождение ребёнка
31.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старченко Александра

Рождение ребёнка
21.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старченко Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старченко Александра

Смерть
Неизвестно