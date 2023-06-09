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Будаев Гавриил Иванович

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1822

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Будаев Иван

Мать: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1847

Сын: Будаев Степан Гаврилович

Мать ребёнка: Будаева Татьяна Яковлевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Маркина-Мазнёва Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Будаева Татьяна Яковлевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Будаева Дарья Гавриловна

Мать ребёнка: Будаева Татьяна Яковлевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1853

Сын: Будаев Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Будаева Татьяна Яковлевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Марфа Гавриловна

Мать ребёнка: Будаева Татьяна Яковлевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будаева Татьяна Яковлевна