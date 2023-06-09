Будаев Гавриил Иванович
Место рождения
Дата рождения1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Будаев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Будаева Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Маркина-Мазнёва Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Будаева Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Будаева Дарья Гавриловна
Мать ребёнка: Будаева Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Будаев Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Будаева Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Марфа Гавриловна
Мать ребёнка: Будаева Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно