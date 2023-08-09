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Будаев Иван Петрович

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будаев Пётр

Мать: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Будаев Леонтий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1822

Сын: Будаев Гавриил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будаева Матрона Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будаева Мавра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстигнеева Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд