Будаев Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Будаев Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будаева Матрона Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будаева Мавра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстигнеева Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: не указана