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Иван Иванов

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: ?

Мать: не указана

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Роман Иванов

Мать ребёнка: Анна Филиппова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.02.1900

Жена: Анна Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.11.1900

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Анна Филиппова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1902

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Анна Филиппова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Ефросиния Иоаннова

Мать ребёнка: Анна Филиппова

Смерть
Неизвестно
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