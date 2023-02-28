Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Роман Иванов
Мать ребёнка: Анна Филиппова
Бракосочетание
09.02.1900
Жена: Анна Филиппова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.11.1900
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Анна Филиппова
Рождение ребёнка
04.10.1902
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Анна Филиппова
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Ефросиния Иоаннова
Мать ребёнка: Анна Филиппова
Смерть
Неизвестно