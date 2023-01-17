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Семён Васильев

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.

Отец: Василий Сергеев

Мать: не указана

Глотаево, Домодедово, Московская область
Призыв на военную службу
После 18.07.1812 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
призван в народное ополчение. зачтён за рекруты. Ист.: ЦГА г.Москвы Ф.4 О.1 Д.4204 стр.181 #1519
Военная служба
26.08.1812 ст.
Бородинское Поле, Можайский, Московская область
Военная служба
С 1812
По данным 7 ревизии (1816 год): награждён серебряной меадлью в честь победы. в ополчении с 1812 года, не вернулся
Военная награда
1812 ст.
награждён серебряной медалью в честь победы в войне. Ист.: ЦГА г.Москвы Ф.4 О.1 Д.4204 стр.181 #1519
Смерть
Неизвестно
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