Григорьева Катерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Катерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Григорьев Василий Савельевич

Отец ребёнка: Григорьев Савелий

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 62 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Савелий

Смерть
1783
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 62 лист