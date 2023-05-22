Григорьева Катерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1716
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Григорьев Василий Савельевич
Отец ребёнка: Григорьев Савелий
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 62 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьев Савелий
Смерть
1783
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 62 лист