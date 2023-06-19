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Кондрашова Пелагея Петровна

Место рождения

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1880 ст.

Сын: Кондрашов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Андреевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.10.1889 ст.

Дочь: Кондрашова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Андреевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.12.1893 ст.

Сын: Кондрашов Василий Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Андреевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.11.1895 ст.

Дочь: Кондрашова Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Андреевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.12.1899 ст.

Сын: Кондрашов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Андреевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно