Кондрашова Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1880 ст.
Сын: Кондрашов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
02.10.1889 ст.
Дочь: Кондрашова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
21.12.1893 ст.
Сын: Кондрашов Василий Иванович
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
28.11.1895 ст.
Дочь: Кондрашова Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
27.12.1899 ст.
Сын: Кондрашов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно