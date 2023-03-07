Колбинцевъ Александръ
Место рождения
Дата рождения23.08.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1867
Отец: Колбинцевъ Поликарпъ
Мать: Колбинцева Устинія
Рождение ребёнка
11.12.1891
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Колбинцева Ксенія
Рождение ребёнка
19.10.1893
Дочь: Перехватова Анастасия
Мать ребёнка: Колбинцева Ксенія
Рождение ребёнка
04.02.1895
Сын: Колбинцевъ Захарій
Мать ребёнка: Колбинцева Ксенія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колбинцева Ксенія