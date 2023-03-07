Колбинцевъ Александръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолбинцевъ Александръ

Колбинцевъ Александръ

avatar

Место рождения

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

23.08.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1867

Отец: Колбинцевъ Поликарпъ

Мать: Колбинцева Устинія

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.12.1891

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Колбинцева Ксенія

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.10.1893

Дочь: Перехватова Анастасия

Мать ребёнка: Колбинцева Ксенія

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.02.1895

Сын: Колбинцевъ Захарій

Мать ребёнка: Колбинцева Ксенія

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбинцева Ксенія

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close