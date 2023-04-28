Перехватова (Колбинцева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перехватова (Колбинцева) Анастасия

Место рождения

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

19.10.1893

Дата смерти

08.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1893

Отец: Колбинцевъ Александръ

Мать: Колбинцева Ксенія

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Сударчикова Мария

Отец ребёнка: Перехватовъ Николай

Покровка
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Чугурова Дарья

Отец ребёнка: Перехватовъ Николай

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перехватовъ Николай

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перехватовъ Николай

Смерть
08.09.1990
с Шокай Осакаровский р-н Карагандинской
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