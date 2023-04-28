Перехватова (Колбинцева) Анастасия
Место рождения
Дата рождения19.10.1893
Дата смерти08.09.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1893
Отец: Колбинцевъ Александръ
Мать: Колбинцева Ксенія
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Сударчикова Мария
Отец ребёнка: Перехватовъ Николай
Покровка
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Чугурова Дарья
Отец ребёнка: Перехватовъ Николай
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перехватовъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перехватовъ Николай
Смерть
08.09.1990
с Шокай Осакаровский р-н Карагандинской