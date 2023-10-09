Кочкина Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочкина Марья

Кочкина Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Устинья Афанасьевна

Отец ребёнка: Кочкин Афанасий Ефремович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Аксинья Афанасьевна

Отец ребёнка: Кочкин Афанасий Ефремович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Кочкин Афанасий Ефремович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евлампия Афанасьевна

Отец ребёнка: Кочкин Афанасий Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочкин Афанасий Ефремович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close