Кочкина Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Устинья Афанасьевна
Отец ребёнка: Кочкин Афанасий Ефремович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Аксинья Афанасьевна
Отец ребёнка: Кочкин Афанасий Ефремович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Кочкин Афанасий Ефремович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евлампия Афанасьевна
Отец ребёнка: Кочкин Афанасий Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно