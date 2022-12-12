Люминарский Юрий Павлович (до плена Попов Иван Павлович) Отец — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люминарский Юрий Павлович (до плена Попов Иван Павлович) Отец

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Место рождения

Пос.донской Белебеевский Район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Павел

Мать: не указана

Пос.донской Белебеевский Район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Владимир Иванович ?

Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия Кузьминична ?

максютово
Смерть
1989
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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