Люминарский Юрий Павлович (до плена Попов Иван Павлович) Отец
Место рожденияПос.донской Белебеевский Район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Павел
Мать: не указана
Пос.донской Белебеевский Район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Владимир Иванович ?
Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия Кузьминична ?
максютово
Смерть
1989
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан