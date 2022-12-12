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Кондратьев Владимир Иванович ?

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Место рождения

максютово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Люминарский Юрий Павлович Отец

Мать: Кондратьева Евдокия Кузьминична ?

максютово
Рождение ребёнка
10.?.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Алексей Владимирович Отец

Мать ребёнка: не указана

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
2017
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