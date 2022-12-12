Кондратьев Владимир Иванович ?
Место рождениямаксютово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2017
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
максютово
Рождение ребёнка
10.?.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Алексей Владимирович Отец
Мать ребёнка: не указана
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
2017