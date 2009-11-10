Лысенко Павел Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1982
Дата смерти10.11.2009
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Отбывание наказания
Неизвестно
Смерть
10.11.2009
Возможно употреблял наркотики. Умер в тюрьме в возрасте 27 лет.
Похороны
Неизвестно
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область