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Лысенко Павел Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1982

Дата смерти

10.11.2009

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лысенко Людмила Михайловна

Отбывание наказания
Неизвестно
Смерть
10.11.2009
Возможно употреблял наркотики. Умер в тюрьме в возрасте 27 лет.
Похороны
Неизвестно
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область