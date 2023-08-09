Крымова Авдотья Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1699 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732 ст.
Дочь: Наталья Егорова
Отец ребёнка: Крымов Егор Егоров
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.
Отец ребёнка: Крымов Егор Егоров
Рождение ребёнка
Около 1738 ст.
Отец ребёнка: Крымов Егор Егоров
Рождение ребёнка
Около 1740 ст.
Дочь: Наталья Егорова
Отец ребёнка: Крымов Егор Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крымов Егор Егоров
Смерть
Неизвестно