Крымова Авдотья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крымова Авдотья Никитина

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

Около 1699 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1696 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1732 ст.

Дочь: Наталья Егорова

Отец ребёнка: Крымов Егор Егоров

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.

Сын: Крымов Василий Егоров

Отец ребёнка: Крымов Егор Егоров

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1738 ст.

Сын: Крымов Никифор Егоров

Отец ребёнка: Крымов Егор Егоров

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1740 ст.

Дочь: Наталья Егорова

Отец ребёнка: Крымов Егор Егоров

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крымов Егор Егоров

Смерть
Неизвестно