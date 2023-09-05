Болохонцева Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1959
Дочь: Брянцева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Болохонцев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Болохонцев Николай
Смерть
Неизвестно