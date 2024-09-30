Лампинен Генрих Адамович
Место рождения
Дата рождения27.04.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1836
Отец: Лампинен Адам
Мать: не указана
Бракосочетание
1857
Рождение ребёнка
16.09.1862
Дочь: (Лампинен) Хелена Генриховна
Мать ребёнка: Лампинен (Хямяляйнен) Ева Иосифовна
Рождение ребёнка
10.09.1866
Мать ребёнка: Лампинен (Хямяляйнен) Ева Иосифовна
Смерть
Неизвестно