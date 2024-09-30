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Лампинен Генрих Адамович

Место рождения

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

27.04.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1836

Отец: Лампинен Адам

Мать: не указана

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1857

Жена: Лампинен (Хямяляйнен) Ева Иосифовна

Рождение ребёнка
16.09.1862

Дочь: (Лампинен) Хелена Генриховна

Мать ребёнка: Лампинен (Хямяляйнен) Ева Иосифовна

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.09.1866

Сын: Лампинен Адам Генрихович

Мать ребёнка: Лампинен (Хямяляйнен) Ева Иосифовна

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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