Лампинен (Хямяляйнен) Ева Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лампинен (Хямяляйнен) Ева Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1857

Муж: Лампинен Генрих Адамович

Рождение ребёнка
16.09.1862

Дочь: (Лампинен) Хелена Генриховна

Отец ребёнка: Лампинен Генрих Адамович

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.09.1866

Сын: Лампинен Адам Генрихович

Отец ребёнка: Лампинен Генрих Адамович

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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