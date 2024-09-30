Лампинен (Хямяляйнен) Ева Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1857
Рождение ребёнка
16.09.1862
Дочь: (Лампинен) Хелена Генриховна
Отец ребёнка: Лампинен Генрих Адамович
Рождение ребёнка
10.09.1866
Отец ребёнка: Лампинен Генрих Адамович
Смерть
Неизвестно