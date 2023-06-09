Некрасова (Дадыкина) Екатерина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Дадыкина) Екатерина Никитина

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1854

Муж: Некрасов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
12.09.1855

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Некрасов Иван Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно