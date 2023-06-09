Некрасова (Дадыкина) Екатерина Никитина
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1854
Рождение ребёнка
12.09.1855
Дочь: Надежда Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Некрасов Петр Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно