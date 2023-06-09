Высочина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высочина Екатерина Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1855 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Шеховцова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Высочин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1886

Сын: Высочин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Высочин Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высочин Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно