Высочина Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Шеховцова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Высочин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1886
Отец ребёнка: Высочин Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно