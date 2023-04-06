Высочин Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Шеховцова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Высочина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
22.06.1886
Мать ребёнка: Высочина Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно