Высочин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высочин Андрей Иванович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Шеховцова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Высочина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
22.06.1886

Сын: Высочин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Высочина Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высочина Екатерина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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