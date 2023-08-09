Челбарах Назу — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челбарах Назу

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Василиса Ставруловна

Отец ребёнка: Челбарах Ставрул Акритович

ГАДО . Ф - 131-1-96, ревиз.сказка 1835г.,зап.-51
Рождение ребёнка
1831

Сын: Челбарах Федор Ставрулович

Отец ребёнка: Челбарах Ставрул Акритович

ГАДО . Ф - 131-1-96, ревиз.сказка 1835г.,зап.-51
Рождение ребёнка
1836

Сын: Челбарах Полихрон Ставрулович

Отец ребёнка: Челбарах Ставрул Акритович

Смерть
Неизвестно