Челбарах Назу
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Василиса Ставруловна
Отец ребёнка: Челбарах Ставрул Акритович
ГАДО . Ф - 131-1-96, ревиз.сказка 1835г.,зап.-51
Рождение ребёнка
1831
Сын: Челбарах Федор Ставрулович
Отец ребёнка: Челбарах Ставрул Акритович
ГАДО . Ф - 131-1-96, ревиз.сказка 1835г.,зап.-51
Рождение ребёнка
1836
Сын: Челбарах Полихрон Ставрулович
Отец ребёнка: Челбарах Ставрул Акритович
Смерть
Неизвестно