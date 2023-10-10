Румянцева (-) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРумянцева (-) Татьяна Михайловна

Румянцева (-) Татьяна Михайловна

Место рождения

Барановица, Кузьминская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

После 1912 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1861 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановица, Кузьминская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1905 ст.

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Румянцев Ефим Иванович

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.9-10-11 (Рождение №-16ж)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Ефим Иванович

Смерть
После 1912 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close