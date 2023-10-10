Румянцева (-) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиПосле 1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1905 ст.
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Румянцев Ефим Иванович
Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.9-10-11 (Рождение №-16ж)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1912 ст.