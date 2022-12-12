село Никола, село Никола, Межевской муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Никола

Межевской муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кологривской уезд
7124Никольское (Верхнемежское), с.при рч. Никольской.405062320Церковь православная. Межевское волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Кологривский уезд, Николо-Межовская волость
807. Никольское (Верхнемемское), погост, при речке Никольской, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь православная, часовня, 5 лавок, лесопильня, тракт Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кологривский уезд, Николо-Межевская волость
Никольское Верхнемежское с., ш.рч. Никольская4574887103190лесн., плотн.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Межевской район
6085Николасело58°52'00"44°55'00"O-38-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Межевской муниципальный район, Никольское сельское поселение
34622412101с Николасело
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