Мухаметшина (Хузиахметова) Сабира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметшина (Хузиахметова) Сабира

Место рождения

Россия, Татарстан, Рыбно-Слободский р-н, д.Кугарчино

Дата рождения

1901

Дата смерти

18.09.1991

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Хузиахметов Хабибулла

Мать: (Хузиахметова) Бибижамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Хузиахмет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Хузиахмет

Рождение ребёнка
02.01.1928

Дочь: Файзрахманова (Хузиахметова) Сания

Отец ребёнка: Мухаметшин Хузиахмет

Смерть
18.09.1991
Похороны
Неизвестно

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