Мухаметшина (Хузиахметова) Сабира
Место рожденияРоссия, Татарстан, Рыбно-Слободский р-н, д.Кугарчино
Дата рождения1901
Дата смерти18.09.1991
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Хузиахметов Хабибулла
Мать: (Хузиахметова) Бибижамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметшин Хузиахмет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметшин Хузиахмет
Рождение ребёнка
02.01.1928
Дочь: Файзрахманова (Хузиахметова) Сания
Отец ребёнка: Мухаметшин Хузиахмет
Смерть
18.09.1991
Похороны
Неизвестно