Мухаметшин Хузиахмет
Место рожденияЮлсубино(Балтач)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухаметшина (Хузиахметова) Сабира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухаметшина (Хузиахметова) Сабира
Рождение ребёнка
02.01.1928
Дочь: Файзрахманова (Хузиахметова) Сания
Мать ребёнка: Мухаметшина (Хузиахметова) Сабира
Смерть
1934
Похороны
Неизвестно