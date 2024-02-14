Мухаметшин Хузиахмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухаметшин Хузиахмет

Мухаметшин Хузиахмет

Место рождения

Юлсубино(Балтач)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина (Хузиахметова) Сабира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина (Хузиахметова) Сабира

Рождение ребёнка
02.01.1928

Дочь: Файзрахманова (Хузиахметова) Сания

Мать ребёнка: Мухаметшина (Хузиахметова) Сабира

Смерть
1934
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.