Салангин Игнат Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салангин Игнат Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1742

Пол

Мужской

Отец

1675 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Салангин Фёдор Михайлович

Мать: не указана

Смерть
1742
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